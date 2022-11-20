Характеристики товара
Описание
Кухонный стул Осло в мягкой обивке из велюра без подлокотников. Анатомическая форма сиденья обеспечивает удобство, а декоративная стяжка придает объём и защищает от образования вмятин. Черные металлические ножки выдерживают нагрузки до 90 кг. Воздушный дизайн делает его универсальным вариантом для обустройства обеденной зоны.
Основные характеристики
- Высота900 мм
- Ширина630 мм
- Длина500 мм
- Глубина580 мм
- Ширина сиденья335 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Вес6.57 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьявелюр
- Максимальная нагрузка900 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки710 мм
- Высота упаковки610 мм
- Глубина упаковки610 мм
- Объём упаковки0.26 м3
- Вес упаковки15.14 кг