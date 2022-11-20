Фотография Мини - Кресло МК24, оливковый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Мини - Кресло МК24, оливковый

4.1
Оптовая цена
от 22 490 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Мини - Кресло МК24, оливковый
Мини - Кресло МК24, оливковый
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О товаре

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Мини - Кресло МК24, оливковый

4.1
22490 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина650 мм
  • Глубина700 мм
  • Вес13 кг
  • Цветзеленый

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Слоновая костьСлоновая кость14143535Джинсовый синийДжинсовый синий0909221/08 мальборо221/08 мальбороLilacLilacMontana 273Montana 273WhiteWhiteCreamCream84846666660404ecruecruchocolatechocolate14148841412626100100
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