Характеристики товара
Описание
1 коробка / 2 шт
Габариты: 62*57*47
Вес брутто: 13,5
Объем: 0,166
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина560 мм
- Глубина590 мм
- Вес5.6 кг
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
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1 коробка / 2 шт
Габариты: 62*57*47
Вес брутто: 13,5
Объем: 0,166
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