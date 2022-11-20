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Стул Чендлер велюр зеленый

13 оценок

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Стул Алекса велюр терракотовый

Характеристики товара

Описание

1 коробка / 2 шт

Габариты: 62*57*47

Вес брутто: 13,5

Объем: 0,166

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Основные характеристики

  • Высота750 мм
  • Ширина560 мм
  • Глубина590 мм
  • Вес5.6 кг
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай

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