Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина660 мм
- Высота990/1090 мм
- Ширина сиденья465 мм
- Глубина сиденья520 мм
- Высота до сиденья455 мм
- Вес9.7 кг
- Допустимая нагрузка120
- Цветчерный
- Обивкасетка
- Каркаспластик
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки600 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет