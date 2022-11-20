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Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый - фото 1Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый - фото 2Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый - фото 3

Стул обеденный Ralph Ткань Темно-серый

Артикул: CH-052-397
5 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина440 мм
  • Глубина410 мм
  • Высота820 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья600 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Обивкаткань
  • Каркаснемонолитный
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый, черный

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