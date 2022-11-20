Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина410 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья600 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Обивкаткань
- Каркаснемонолитный
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый, черный
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Стул Фил
Стул Чип
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Венера, вельвет серый
Стул Ницца
Стул Ницца, красный
Стул Ницца барный
Стул Монарх, розовый
Стул Монарх, серый
Стул Космос, серый ПУ
Стул AV 403, голубой
Стул Peru, зеленый
Стул Норман велюр пыльно-голубой
Стул Джоан, велюр желтый
Стул 238, микровелюр пудра/ черные ножки
Стул Амбах
Стул Алонзо
Стул Дижон темно-синий бархат ножки под золото
Стул Базель пыльно-розовый бархат прострочка ромб ножки черные
Стул Магриб темно-синий бархат ножки черные