Товар в корзине. Перейти

Стул Кинг серый

13 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Диана велюр черный
Стул Диана велюр черный
Следующий Стул Марсель велюр винный
Стул Диана велюр черный

Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки выполнены из металла.

1 коробка / 2 шт
Габариты: 61*55*66
Вес брутто: 17
Объем: 0,22

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота870 мм
  • Ширина610 мм
  • Глубина605 мм
  • Вес7 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Вес упаковки17 кг

Похожие товары

Стул Марсель велюр винныйНастоящее фото товара Стул Марсель велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Марсель велюр винный

В наличии 6 шт.
Стул Марсель велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Марсель велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49041
10 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Марсель велюр зеленый

В наличии 100 шт.
Стул Марсель велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Марсель велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Марсель велюр капучино

В наличии 38 шт.
Стул Марсель велюр оливковыйНастоящее фото товара Стул Марсель велюр оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Марсель велюр оливковый

Стул Марсель велюр пыльно-синийНастоящее фото товара Стул Марсель велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Марсель велюр пыльно-синий

В наличии 4 шт.
Стул Марсель велюр серыйНастоящее фото товара Стул Марсель велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Марсель велюр серый

В наличии 14 шт.
Стул Марсель велюр черныйНастоящее фото товара Стул Марсель велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Марсель велюр черный

В наличии 22 шт.
Стул Марсель микровелюр желтыйНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр желтый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Марсель микровелюр желтый

В наличии 7 шт.
Стул Марсель микровелюр тёмно-серыйНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
15

Стул Марсель микровелюр тёмно-серый

Стул Марсель микровелюр тёмно-синийНастоящее фото товара Стул Марсель микровелюр тёмно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
8

Стул Марсель микровелюр тёмно-синий

В наличии 9 шт.

Другие товары из раздела

Стул Монарх, коричневыйНастоящее фото товара Стул Монарх, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Монарх, коричневый

В наличии 60 шт.
Стул Монарх королевский синийНастоящее фото товара Стул Монарх королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Монарх королевский синий

В наличии 47 шт.
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
43 300
Оптовая цена
10

Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло

В наличии 33 шт.
Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стеклоНастоящее фото товара Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
45 850
Оптовая цена
5

Стол Alta 140, серо-белый мрамор/ белое глазурованное стекло

В наличии 50 шт.

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
13

Стул Halmar dariusz с подушкой, темный орех

Настоящее фото товара Стул Фрак, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена
15

Стул Фрак, белый

Настоящее фото товара Стул персонала Luga, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
9

Стул персонала Luga

Полукресло Шарри, цвет пыльная розаНастоящее фото товара Полукресло Шарри, цвет пыльная роза, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99042
15 390 ₽
14

Полукресло Шарри, цвет пыльная роза

Стол Орион 2-1200Настоящее фото товара Стол Орион 2-1200, произведённого компанией ChiedoCover
от14 090
Оптовая цена
10

Стол Орион 2-1200

Стол Орион 2-1400Настоящее фото товара Стол Орион 2-1400, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
5

Стол Орион 2-1400

Стол Орион 2-1600Настоящее фото товара Стол Орион 2-1600, произведённого компанией ChiedoCover
от19 990
Оптовая цена
15

Стол Орион 2-1600

Стол Орион 3Настоящее фото товара Стол Орион 3, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена
8

Стол Орион 3

Стол Пегас 1400x850Настоящее фото товара Стол Пегас 1400x850, произведённого компанией ChiedoCover
от24 490
Оптовая цена
14

Стол Пегас 1400x850

Стул Роза, оливковый, ножки - лакНастоящее фото товара Стул Роза, оливковый, ножки - лак, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19021
10 290 ₽
15

Стул Роза, оливковый, ножки - лак