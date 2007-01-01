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Настоящее фото товара Стул Кинг серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Кинг серый
26 оценок
7 19049
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Кинг серый - фото 1Стул Кинг серый - фото 2Стул Кинг серый - фото 3Стул Кинг серый - фото 4Стул Кинг серый - фото 5
Распродажа

Стул Кинг серый

Артикул: CH-015-948
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина605 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота870 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильный и мягкий стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки выполнены из металла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина605 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота870 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки550 мм
  • Глубина упаковки660 мм
  • Вес упаковки17 кг
  • Объём упаковки0.22 м3
  • Габариты упаковки для логистики640
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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