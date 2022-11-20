Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки выполнены из металла.
1 коробка / 2 шт
Габариты: 61*55*66
Вес брутто: 17
Объем: 0,22
Основные характеристики
- Высота870 мм
- Ширина610 мм
- Глубина605 мм
- Вес7 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка80 кг
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Объём упаковки0.22 м3
- Вес упаковки17 кг