Характеристики товара
Описание
Стильный и мягкий стул имеет широкую эргономичную спинку и удобные подлокотники. Обивкой послужила высококачественная плотная ткань. Ножки выполнены из металла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина605 мм
- Глубина610 мм
- Высота870 мм
- Вес7 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки550 мм
- Глубина упаковки660 мм
- Вес упаковки17 кг
- Объём упаковки0.22 м3
- Габариты упаковки для логистики640
- Изделия стопируютсяНет