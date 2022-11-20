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Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - фото 1Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - фото 2Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - фото 3Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - фото 4Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - фото 5Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - фото 6Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - фото 7

Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные

22 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Высота810 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес7,2 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветсерый, черный

Популярные варианты обивки

Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 0909
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете LilacLilac
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете CreamCream
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 666666
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 0404
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете ecruecru
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 1414
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 88
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 4141
Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные - обивка в цвете 2626
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Стул Роза, велюр черный, спинка гобелен, ножки черные — выполненные заказы

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