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Настоящее фото товара Кресло Декстер охра, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Декстер охра
26 оценок
10 59060
25 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Декстер охра - фото 1Кресло Декстер охра - фото 2Кресло Декстер охра - фото 3Кресло Декстер охра - фото 4
Распродажа

Кресло Декстер охра

Артикул: CH-004-306
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина660 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Кресло Декстер мягкое оранжевое тканевое

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина660 мм
  • Глубина710 мм
  • Высота780 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья458 мм
  • Вес7.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый
  • Обивкаткань

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Вес упаковки9.5 кг
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Габариты упаковки для логистики730
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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