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Кресло Декстер охра

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Кресло Шелфорд синее

Характеристики товара

Описание

Широкая спинка плавно переходит в удобные подлокотники высотой 69,5 см от пола. Для дополнительного комфорта в кресле есть мягкое плотное сиденье. В качестве обивки используется ткань шенилл, плотный износостойкий материал с бархатистой структурой, приятный на ощупь. Металлический каркас добавляет устойчивости и выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки металлические черные.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 74*67*49

Вес брутто: 9,5 кг.

Объем: 0,24

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Основные характеристики

  • Высота780 мм
  • Высота до сиденья458 мм
  • Ширина730 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Вес7.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаткань
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Цветоранжевый
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки740 мм
  • Высота упаковки670 мм
  • Глубина упаковки490 мм
  • Объём упаковки0.24 м3
  • Вес упаковки9.50 кг

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