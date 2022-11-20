Характеристики товара
Описание
Широкая спинка плавно переходит в удобные подлокотники высотой 69,5 см от пола. Для дополнительного комфорта в кресле есть мягкое плотное сиденье. В качестве обивки используется ткань шенилл, плотный износостойкий материал с бархатистой структурой, приятный на ощупь. Металлический каркас добавляет устойчивости и выдерживает нагрузку до 120 кг. Ножки металлические черные.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 74*67*49
Вес брутто: 9,5 кг.
Объем: 0,24
Основные характеристики
- Высота780 мм
- Высота до сиденья458 мм
- Ширина730 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Вес7.5 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаткань
- Максимальная нагрузка120 кг
- Цветоранжевый
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Объём упаковки0.24 м3
- Вес упаковки9.50 кг