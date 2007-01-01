Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина660 мм
- Глубина710 мм
- Высота780 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья458 мм
- Вес7.5 кг
- Максимальная нагрузка120 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый
- Обивкаткань
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки740 мм
- Высота упаковки670 мм
- Глубина упаковки490 мм
- Вес упаковки9.5 кг
- Объём упаковки0.24 м3
- Габариты упаковки для логистики730
- Изделия стопируютсяНет