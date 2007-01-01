Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина600 мм
- Высота795 мм
- Ширина сиденья490 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес5.25 кг
- Максимальная нагрузка125 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветбежевый, черный
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Ширина упаковки690 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки760 мм
- Вес упаковки7 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет