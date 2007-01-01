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Настоящее фото товара Cтул Моно, бежевый букле, произведённого компанией ChiedoCover
Cтул Моно, бежевый букле
7 оценок
4 890
Товар в корзине. Перейти
Cтул Моно, бежевый букле - фото 1Cтул Моно, бежевый букле - фото 2Cтул Моно, бежевый букле - фото 3Cтул Моно, бежевый букле - фото 4Cтул Моно, бежевый букле - фото 5Cтул Моно, бежевый букле - фото 6Cтул Моно, бежевый букле - фото 7Cтул Моно, бежевый букле - фото 8

Cтул Моно, бежевый букле

Артикул: CH-051-505
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота795 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес5.25 кг
  • Максимальная нагрузка125 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветбежевый, черный
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки760 мм
  • Вес упаковки7 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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