Характеристики товара
Описание
Металлический каркас и широко расставленные ножки обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из ткани обеспечивает комфорт и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина705 мм
- Глубина675 мм
- Высота1045 мм
- Глубина сиденья730 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес9.2 кг
- Материал сиденьяткань
- Материал каркасадерево, металл
- Цветкрасный, серый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки700 мм
- Высота упаковки760 мм
- Глубина упаковки330 мм
- Вес упаковки13.5 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики680
- Изделия стопируютсяНет