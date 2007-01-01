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Настоящее фото товара Стул Гранд пэчворк, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гранд пэчворк
26 оценок
12 89049
24 990 ₽
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Стул Гранд пэчворк

Артикул: CH-015-915
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина705 мм
  • Глубина675 мм
  • Высота1045 мм
  • Глубина сиденья730 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Металлический каркас и широко расставленные ножки обеспечивают надежность и устойчивость конструкции. Удобная мягкая спинка, широкое сиденье. Обивка из ткани обеспечивает комфорт и уют.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина705 мм
  • Глубина675 мм
  • Высота1045 мм
  • Глубина сиденья730 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес9.2 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветкрасный, серый, черный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки760 мм
  • Глубина упаковки330 мм
  • Вес упаковки13.5 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики680
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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