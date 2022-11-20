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Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки - фото 1Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки - фото 2Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки - фото 3Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки - фото 4Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки - фото 5Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки - фото 6

Полубарный стул Маллин, шенилл милано 10, металлические ножки

12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Ширина490 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяшенилл
  • Цветсерый

Выполненные заказы

Стул Маллин барный, рогожка, ножки паук
Стул Маллин барный, рогожка, ножки паукСтул Маллин барный, рогожка, ножки паукСтул Маллин барный, рогожка, ножки паукСтул Маллин барный, рогожка, ножки паукСтул Маллин барный, рогожка, ножки паукСтул Маллин барный, рогожка, ножки паукСтул Маллин барный, рогожка, ножки паук
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