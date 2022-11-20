Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина490 мм
- Глубина490 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьяшенилл
- Цветсерый
Стул Ницца барный
Стул Элис полубарный мятный
Стул Элис полубарный темно-синий
Стул барный Флэш черный, бронзовые ножки
Стул барный Флэш черный
Стул барный Libra зеленый
Стул барный Мартин черный
Стул барный Турин изумрудный
Стул барный Турин пудровый
Стул барный Орион черный
Стул Кроссбэк с белой подушкой
Стул Кроссбэк, красное дерево, с подушкой
Стул пластиковый Cross, темно-серый
Стул пластиковый Cross, оливковый
Стул Кроссбэк, черно-красная патина
Стул Кроссбэк, береза/ белый