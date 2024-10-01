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Кресло Матис

Артикул: CH-068-052
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Уникальное и стильное кресло на массивных опорах не только привлекательно внешне, но и очень удобно для использования. Насладитесь комфортом и элегантностью в одном исполнении. Идеальный выбор для современного интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина790 мм
  • Высота800 мм
  • МатериалЛДСП 16 мм
  • Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки800 мм
  • Высота упаковки780 мм
  • Глубина упаковки700 мм
  • Объём упаковки0.44 м3
  • Вес упаковки20 кг

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