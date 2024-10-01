Характеристики товара
Описание
Уникальное и стильное кресло на массивных опорах не только привлекательно внешне, но и очень удобно для использования. Насладитесь комфортом и элегантностью в одном исполнении. Идеальный выбор для современного интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина790 мм
- Высота800 мм
- МатериалЛДСП 16 мм
- Материал сиденьяППУ (пенополиуретан)
Параметры упаковки
- Ширина упаковки800 мм
- Высота упаковки780 мм
- Глубина упаковки700 мм
- Объём упаковки0.44 м3
- Вес упаковки20 кг