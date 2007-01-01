Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Харви экокожа капучино, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Харви экокожа капучино
26 оценок
11 99026
15 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Харви экокожа капучино - фото 1Кресло Харви экокожа капучино - фото 2Кресло Харви экокожа капучино - фото 3Кресло Харви экокожа капучино - фото 4
Распродажа

Кресло Харви экокожа капучино

Артикул: CH-053-316
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина760 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Филадельфия глубокий синий НС
Фотография товара Кресло Филадельфия глубокий синий НС от компании ChiedoCover.
Следующий Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр серо-бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Харви капучино обивка экокожа металлические ножки

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина760 мм
  • Глубина680 мм
  • Высота825 мм
  • Ширина сиденья510 мм
  • Глубина сиденья530 мм
  • Высота до сиденья430 мм
  • Вес10.5 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьярогожка, экокожа
  • Цветбежевый, коричневый
  • Каркасметалл

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки690 мм
  • Высота упаковки630 мм
  • Глубина упаковки390 мм
  • Вес упаковки12.5 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики690
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Версаче кресло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Версаче кресло, произведённого компанией ChiedoCover
от117 590
Оптовая цена

Версаче кресло

43
  • бежевый, черный
  • серый, черный
  • Версаче кресло
Распродажа
Фотография товара Полукресло Самбука экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
от10 29029
14 390 ₽

Полукресло Самбука экокожа

92
Фотография товара Кресло Egg, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Egg, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
140 890
Оптовая цена

Кресло Egg, натуральная кожа

40
Фотография товара Кресло Roxy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Roxy, произведённого компанией ChiedoCover
от56 700
Оптовая цена

Кресло Roxy

6
Фотография товара Кресло College CLG-435 MXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-435 MXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
от13 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-435 MXH-A Black

10
Фотография товара Кресло College H-8369F/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-8369F/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Кресло College H-8369F/Black

12
  • черный
  • серый
В наличии 11 шт.
Фотография товара Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка, произведённого компанией ChiedoCover
от9 390
Оптовая цена

Кресло конференц Play CF grey черный пластик, серая ткань, серая сидушка

13
  • черный
  • серый
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Кресло Гэрью Синее с Пуфом, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Кресло Гэрью Синее с Пуфом

10
  • бежевый
  • темно-серый
  • синий
  • коричневый
Фотография товара Кресло Derke, белый велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Derke, белый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от40 390
Оптовая цена

Кресло Derke, белый велюр

11
Фотография товара Кресло Shrite, капучино букле от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Shrite, капучино букле, произведённого компанией ChiedoCover
от65 290
Оптовая цена

Кресло Shrite, капучино букле

7
  • белый
  • коричневый
  • фиолетовый
  • бежевый, белый

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 08, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 08

8
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-A Black

46
  • коричневый
  • бежевый
  • черный
В наличии 68 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый

26
  • бежевый, серый
  • серый
В наличии 25 шт.
Фотография товара Обеденный стул Интриг, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Интриг, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Обеденный стул Интриг, бежевый

13
  • серый, черный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • голубой, черный
Фотография товара Стул Стимул черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Стимул черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена

Стул Стимул черный

52
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Стул раскладной Клак, красный

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99014
9 190 ₽

Стул Тюльпан, велюр бирюзовый, ножки черные

83
Фотография товара Стул Verno, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Verno, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 190
Оптовая цена

Стул Verno, зеленый

99
В пути 3092 шт.
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 орех/жёлтый

11
Распродажа
Фотография товара Стул Мелисса велюр зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мелисса велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 19060
19 990 ₽Оптовая цена

Стул Мелисса велюр зеленый

26
  • серый
  • зеленый
В наличии 37 шт.

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Фит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Фит, произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена

Кресло Фит

50
Хит
Фотография товара Кресло Амур, серое от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амур, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690

Кресло Амур, серое

42
Фотография товара Кресло Тайм, кожзам Nitro White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Тайм, кожзам Nitro White, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590

Кресло Тайм, кожзам Nitro White

7
Фотография товара Кресло College CLG-802 LXH Blue от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-802 LXH Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Кресло College CLG-802 LXH Blue

14
  • черный
  • синий, черный
  • красный, черный
В наличии 44 шт.
Фотография товара Кресло офисное Porsche черная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное Porsche черная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от62 590
Оптовая цена

Кресло офисное Porsche черная кожа

10
В наличии 22 шт.
Фотография товара Кресло Лотик велюр, серо-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Лотик велюр, серо-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Кресло Лотик велюр, серо-бежевый

14
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, бежевый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, бежевый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, бежевый, белый, велюр

8
Фотография товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 990

Кресло Сета, пирамида, поворотное основание, черный, велюр

12
Фотография товара Кресло Слейт, желтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Слейт, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
21 490

Кресло Слейт, желтый

13
  • коричневый
  • синий, черный
  • бежевый, темно-коричневый
  • желтый, темно-коричневый
Фотография товара Кресло Кэнди шенилл зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Кэнди шенилл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
34 990

Кресло Кэнди шенилл зеленый

8
  • зеленый
  • светло-коричневый
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Кресло Харви экокожа капучино
Кресло Харви экокожа капучино
от 11 990
15 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Лило, велюр Нео 08, произведённого компанией ChiedoCover
3 590

Стул Лило, велюр Нео 08

8
Фотография товара Кресло College CLG-617 LXH-A Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Black, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Кресло College CLG-617 LXH-A Black

46
  • коричневый
  • бежевый
  • черный
В наличии 68 шт.
Фотография товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул вращающийся Сеул велюр темно-серый

26
  • бежевый, серый
  • серый
В наличии 25 шт.
Фотография товара Обеденный стул Интриг, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденный стул Интриг, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390

Обеденный стул Интриг, бежевый

13
  • серый, черный
  • бежевый, черный
  • коричневый, черный
  • голубой, черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности