Фотография Стул Mod, велюр тропик от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Mod, велюр тропик

4.6
Оптовая цена
от 6 200 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Mod, велюр тропик
Стул Mod, велюр тропик
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Стул Mod, велюр тропик

4.6
6200 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина620 мм
  • Высота до сиденья480 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Вес5,3 кг
  • Ширина470 мм
  • Материал сиденьяткань
  • Высота830 мм

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