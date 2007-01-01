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Настоящее фото товара Стул Flip Фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Flip Фуксия
38 оценок
3 79056
8 490 ₽
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Стул Flip Фуксия

Артикул: CH-012-529
38 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул FLIP фуксия

Сиденье обито велюром.

Ножки стула - металл черного цвета.

Упакован - 4 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветрозовый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Вес упаковки7.70 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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