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Настоящее фото товара Стул Барзас, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Барзас, бежевый
47 оценок
4 290
Товар в корзине. Перейти
Стул Барзас, бежевый - фото 1Стул Барзас, бежевый - фото 2

Стул Барзас, бежевый

Артикул: CH-021-401
47 оценок
Основные характеристики
  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота850 мм
  • Материалпластик, металл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина480 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота850 мм
  • Материалпластик, металл
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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