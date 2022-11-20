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          Фотография Стул Eames Прозрачный от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Стул Eames Прозрачный

          4.5
          Оптовая цена
          от 3 890 ₽5 290 ₽
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          Основные характеристики

          • Ширина460 мм
          • Глубина540 мм
          • Высота до сиденья430 мм
          • Материал каркасаметалл, дерево
          • Вес4,2 кг
          • Материал сиденьяпластик
          • Высота820 мм

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