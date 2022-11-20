Фотография Стул Flip Лесная зелень от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Flip Лесная зелень

4.8
Оптовая цена
от 4 600 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Стул Flip Лесная зелень
Стул Flip Лесная зелень
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Стул Flip Лесная зелень

4.8
4600 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Стул Flip Пепельно-синий
Стул Flip Пепельно-синий
Следующий Стул Flood темно-серый
Стул Flood темно-серый

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина450 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота880 мм

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - салатовый арш, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 640 ₽
Оптовая цена
3.9
Стул Хит 25мм - салатовый арш
Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 040 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Сахара 25мм - коричневый, коричневый арш
Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
4.3
Скатерть Весна габардин
Настоящее фото товара Обеденный стол Гулливер макси, произведённого компанией ChiedoCover
58 000 ₽
Оптовая цена
4.4
Обеденный стол Гулливер макси
Настоящее фото товара Люстра Alicante 6, произведённого компанией ChiedoCover
26 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Люстра Alicante 6
Настоящее фото товара Кресло Лофт Lounge Nordal, произведённого компанией ChiedoCover
42 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лофт Lounge Nordal
Настоящее фото товара Кресло Лофт Engelbrechts, произведённого компанией ChiedoCover
54 090 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лофт Engelbrechts
Настоящее фото товара Кресло Лофт Lobster Chair, произведённого компанией ChiedoCover
36 000 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Лофт Lobster Chair
Настоящее фото товара Кресло-качалка Арно, произведённого компанией ChiedoCover
17 090 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-качалка Арно
Настоящее фото товара Кресло-качалка Байкал, произведённого компанией ChiedoCover
10 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Кресло-качалка Байкал

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Стул Flood темно-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
11 750 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Flood темно-зеленый
Настоящее фото товара Стул Forest Grey, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
12 750 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Forest Grey
Настоящее фото товара Стул Gemma изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 200 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Gemma изумруд
Настоящее фото товара Стул Gemma кварцевый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 200 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Gemma кварцевый
Настоящее фото товара Стул Gemma серый, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
6 200 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Gemma серый
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Патрик 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
1 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Патрик 20мм
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
3 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
НовинкаХит
3 490 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
4 170 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас