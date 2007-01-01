Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Flip Олива, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Flip Олива
50 оценок
3 79056
8 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Flip Олива - фото 1Стул Flip Олива - фото 2Стул Flip Олива - фото 3
Распродажа

Стул Flip Олива

Артикул: CH-012-530
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья510 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Flip Фуксия
Фотография товара Стул Flip Фуксия от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC
Фотография товара Кресло игровое VIKING 6 KNIGHT BR FABRIC от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стул FLIP олива

Сиденье обито велюром.

Ножки стула - металл черного цвета.

Упакован - 4 шт./1 кор.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Вес упаковки7.70 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стол Мюнхен большой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Мюнхен большой, произведённого компанией ChiedoCover
от76 490
Оптовая цена

Стол Мюнхен большой

36
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гаага велюр ОСКАР 028 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага велюр ОСКАР 028, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага велюр ОСКАР 028

82
Фотография товара Стул Флек, бумажный шнур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Флек, бумажный шнур, произведённого компанией ChiedoCover
от15 290
Оптовая цена

Стул Флек, бумажный шнур

60
Фотография товара Композиция розмарин Берг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Композиция розмарин Берг, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490
Оптовая цена

Композиция розмарин Берг

39
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Кресло Даш, велюр Лофт 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Даш, велюр Лофт 11, произведённого компанией ChiedoCover
от20 09033
29 590 ₽

Кресло Даш, велюр Лофт 11

84
  • желтый
  • синий
  • Кресло Даш, жаккард / клетка
  • белый
Фотография товара Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Пуф Halmar Minty, зеленый/ золото

45
В наличии 10 шт.В пути 1066 шт.
Фотография товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Кресло офисное TopChairs ST-Basic сетка/ткань красный

26
  • черный
  • красный
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кресло Немо, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Немо, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от123 890
Оптовая цена

Кресло Немо, черное

36
Фотография товара Стул Джерими, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Джерими, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Стул Джерими, бежевый

12
  • бежевый
  • зеленый
  • синий
Фотография товара Стул барный Элис, бежевый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Элис, бежевый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 290
Оптовая цена

Стул барный Элис, бежевый велюр, цвет основания хром

11
  • бежевый, серебряный
  • серый, серебряный

Другие товары из раздела мебель для дома

Фотография товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
от18 590
Оптовая цена

Кресло игровое VIKING 4 AERO RUS искусственная кожа

49
Фотография товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компьютерное Lotus S4 ткань, произведённого компанией ChiedoCover
от14 850
Оптовая цена

Кресло компьютерное Lotus S4 ткань

37
В наличии 10 шт.
Фотография товара Кровать Алекса White от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кровать Алекса White, произведённого компанией ChiedoCover
от20 390
Оптовая цена

Кровать Алекса White

45
  • белый
  • бежевый
Фотография товара Кресло Манил, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Манил, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Кресло Манил, серый

9
В наличии 59 шт.
Фотография товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Паул, коралловый каркас, белая сетка

12
В наличии 48 шт.
Фотография товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Кресло Паул, кофейный каркас, белая сетка

14
В наличии 30 шт.
Фотография товара Кресло Колд, красный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, красный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Кресло Колд, красный матовый

5
В наличии 77 шт.
Фотография товара Кресло Колд, синий матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Колд, синий матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490
Оптовая цена

Кресло Колд, синий матовый

7
В наличии 75 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Сашш орех /жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сашш орех /жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49020
8 090 ₽Оптовая цена

Стул Сашш орех /жёлтый

10
Фотография товара Стул Уэллс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Уэллс, произведённого компанией ChiedoCover
от10 290
Оптовая цена

Стул Уэллс

7

Товар в корзине

Стул Flip Олива
Стул Flip Олива
от 3 790
8 490 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности