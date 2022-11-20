Фотография Стул Flip Олива от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Flip Олива

4.2
Оптовая цена
от 4 600 ₽
При покупке от 10 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Стул Flip Олива
Стул Flip Олива
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Стул Flip Олива

4.2
4600 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина450 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота880 мм

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