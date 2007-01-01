Характеристики товара
Описание
Стул FLIP олива
Сиденье обито велюром.
Ножки стула - металл черного цвета.
Упакован - 4 шт./1 кор.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина560 мм
- Высота880 мм
- Высота до сиденья510 мм
- Материал каркасаметалл
- Цветзеленый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки7.70 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет