Фотография Стул Flip Бежевый от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Стул Flip Бежевый

4.7
Оптовая цена
от 4 600 ₽
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Стул Flip Бежевый
Стул Flip Бежевый
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Стул Flip Бежевый

4.7
4600 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Глубина560 мм
  • Высота до сиденья510 мм
  • Материал каркасаметалл
  • Ширина450 мм
  • Вес7.7 кг
  • Материал сиденьяткань
  • Высота880 мм

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