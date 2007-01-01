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Столы Верона для коктейлей - фото 1

Столы Верона для коктейлей

Артикул: CH-066-624
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Размер: 70х110х76, 70х126х84, 70х142х92

столы для коктейлей с каркасом из квадратной зеркальной нержавеющей трубы размером 40х40мм. Столешница из каленого стекла толщиной 8мм. Цвет скекла матовый. Цельносварная конструкция. Возможны любые размеры.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес50 кг
  • Материал столешницыстекло
  • Материал каркасанержавеющая труба
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Столы Верона для коктейлей
Столы Верона для коктейлей
от 86 290
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