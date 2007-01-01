Характеристики товара
Описание
Размер: 70х110х76, 70х126х84, 70х142х92
столы для коктейлей с каркасом из квадратной зеркальной нержавеющей трубы размером 40х40мм. Столешница из каленого стекла толщиной 8мм. Цвет скекла матовый. Цельносварная конструкция. Возможны любые размеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес50 кг
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасанержавеющая труба
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет