Фотография Диван 3-х местный Сорренто от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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Новинка

Диван 3-х местный Сорренто

4.3
Оптовая цена
63 190 ₽
При покупке от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Диван 3-х местный Сорренто
Диван 3-х местный Сорренто
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Диван 3-х местный Сорренто

4.3
63190 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина2180 мм
  • Глубина850 мм
  • Высота до сиденья380/480 мм
  • Вес34 кг
  • Материалротанг
  • Цветбежевый

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