Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина600 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья500 мм
- Глубина сиденья460 мм
- Вес7.3 кг
- Объем0.335 л
- Материал ножекМеталл
- Количество мест1
- Цветбежевый, синий
- Страна изготовленияРоссия
Стул В-610
Стул В-1
Стул В-2
Стул Волна, хром
Стул В-630
Стул В-630 Лайт
Стул В-630 Грейс
Стул Дэгни
Стул Дэгни Грэйс
Стул Мирэлла
Стул с подлокотниками Bianca, лиса
Диван Квадрат трёхместный
Стул обеденный Tomas синий x4
Стул мягкий каркас хром белый
Стул 239 микровелюр изумруд/ ножки черные
Кресло Лорд с подлокотниками