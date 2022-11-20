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Стул Сиолим морской / кремовый / черный глянец - фото 1Стул Сиолим морской / кремовый / черный глянец - фото 2Стул Сиолим морской / кремовый / черный глянец - фото 3Стул Сиолим морской / кремовый / черный глянец - фото 4Стул Сиолим морской / кремовый / черный глянец - фото 5Стул Сиолим морской / кремовый / черный глянец - фото 6

Стул Сиолим морской / кремовый / черный глянец

Артикул: CH-035-339
38 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес7.3 кг
  • Объем0.335 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветбежевый, синий
  • Страна изготовленияРоссия

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