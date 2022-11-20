Товар в корзине. Перейти
Кресло Рио, зеленое - фото 1Кресло Рио, зеленое - фото 2Кресло Рио, зеленое - фото 3Кресло Рио, зеленое - фото 4Кресло Рио, зеленое - фото 5

Кресло Рио, зеленое

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Рио, горчичное
Кресло Рио, горчичное
Следующий Кресло Рио, серое
Кресло Рио, горчичное

Характеристики товара

Описание

Ультрасовременное кресло РИО станет украшением дома, дачи, ресторана или офиса. Актуальный дизайн сочетается с удобством модели. Комфортное сиденье располагается на минималистичных ножках. Кресло смотрится легко и воздушно! Доступны яркие и нейтральные цвета обивки.
ОСНОВАНИЕ
Высокоплотный ППУ-матрас располагается на основании из пружинных змеек. Это гарантирует удобство и комфорт при отдыхе на кресле.
КАРКАС
В конструкции дивана используются сертифицированные материалы из натурального дерева и экологичная фанера. Каркас надежный, прочный, долговечный и безопасный
!ОБИВКА
Обивка кресла - мягкий бархатистый велюр. Это тактильно приятная и очень практичная ткань.Обивка имеет повышенный уровень износоустойчивости 50 000 циклов (по тесту Мартиндейла).

Ткань рекомендована для владельцев домашних животных.
Для велюра пригодна профессиональная химчистка, сухая чистка и чистка влажной губкой.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Габариты (см): 70х70х75
Высота посадочного места (см): 45
Каркас: Фанера / ДСП
Высота ножек (см): 22

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота700 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Ширина700 мм
  • Глубина750 мм
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветзеленый
  • Страна изготовленияРоссия

Похожие товары

Кресло Рио, сероеНастоящее фото товара Кресло Рио, серое, произведённого компанией ChiedoCover
от14 990
Оптовая цена
5

Кресло Рио, серое

Стул Kuva, голубойНастоящее фото товара Стул Kuva, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от28 690
8

Стул Kuva, голубой

Стул Версаль велюр винныйНастоящее фото товара Стул Версаль велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
6

Стул Версаль велюр винный

В наличии 20 шт.
Стул Флекс велюр оливковыйНастоящее фото товара Стул Флекс велюр оливковый, произведённого компанией ChiedoCover
5 99041
9 990 ₽Оптовая цена
13

Стул Флекс велюр оливковый

В наличии 78 шт.
Стул Версаль велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Версаль велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Версаль велюр зеленый

Стул Версаль велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Версаль велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Версаль велюр капучино

В наличии 19 шт.
Стул Версаль велюр пыльно - синийНастоящее фото товара Стул Версаль велюр пыльно - синий, произведённого компанией ChiedoCover
7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
12

Стул Версаль велюр пыльно - синий

В наличии 22 шт.
Стул Версаль велюр серыйНастоящее фото товара Стул Версаль велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Версаль велюр серый

Стул Версаль велюр черныйНастоящее фото товара Стул Версаль велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99047
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Версаль велюр черный

В наличии 19 шт.
Стул Марсель велюр винныйНастоящее фото товара Стул Марсель велюр винный, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
5

Стул Марсель велюр винный

В наличии 7 шт.
Другие товары из разделамебель для семейного ресторана
Стул Марсель велюр зеленыйНастоящее фото товара Стул Марсель велюр зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 49041
10 990 ₽Оптовая цена
10

Стул Марсель велюр зеленый

В наличии 100 шт.
Стул Марсель велюр капучиноНастоящее фото товара Стул Марсель велюр капучино, произведённого компанией ChiedoCover
6 99037
10 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Марсель велюр капучино

В наличии 34 шт.
Стул Кьявари Белый, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Белый, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 7908
4 090 ₽
108Хит

Стул Кьявари Белый, деревянный

В наличии 270 шт.
Стул Кьявари Черный, деревянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари Черный, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 1905
4 390 ₽
13

Стул Кьявари Черный, деревянный

Настоящее фото товара Стул Наполеон Золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена
14

Стул Наполеон Золотой, пластиковый

С этим товаром покупают
Чехол для стола 03Настоящее фото товара Чехол для стола 03, произведённого компанией ChiedoCover
от2 190
12

Чехол для стола 03

Настоящее фото товара Стол Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
10

Стол Лофт

Пуф БиллиНастоящее фото товара Пуф Билли, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
14

Пуф Билли

Кресло Бордо ППУНастоящее фото товара Кресло Бордо ППУ, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена
14

Кресло Бордо ППУ

Настоящее фото товара Кресло - реклайнер Венеция, произведённого компанией ChiedoCover
от50 790
Оптовая цена
15

Кресло - реклайнер Венеция

Кресло Хольмен, коричневыйНастоящее фото товара Кресло Хольмен, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена
12

Кресло Хольмен, коричневый

Полукресло Самбука, голубоеНастоящее фото товара Полукресло Самбука, голубое, произведённого компанией ChiedoCover
от13 59010
14 990 ₽
13

Полукресло Самбука, голубое

Офисное кресло Ситро, пластик серыйНастоящее фото товара Офисное кресло Ситро, пластик серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена
8

Офисное кресло Ситро, пластик серый

Стул Гаага Диамант, оливковый велюрНастоящее фото товара Стул Гаага Диамант, оливковый велюр, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
12

Стул Гаага Диамант, оливковый велюр

Кресло BluelineНастоящее фото товара Кресло Blueline, произведённого компанией ChiedoCover
от25 000
Оптовая цена
9

Кресло Blueline