Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - букле; Материал обивки - букле; Ширина - 67; Глубина - 67; Высота - 80; Ширина сиденья - 48; Глубина сиденья - 44; Высота сиденья - 48;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина670 мм
- Высота800 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья440 мм
- Высота до сиденья480 мм
- Вес8.48 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки680 мм
- Высота упаковки600 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет