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Стул Сиолим темно-коричневый / оливковый / черный глянец - фото 1Стул Сиолим темно-коричневый / оливковый / черный глянец - фото 2Стул Сиолим темно-коричневый / оливковый / черный глянец - фото 3Стул Сиолим темно-коричневый / оливковый / черный глянец - фото 4Стул Сиолим темно-коричневый / оливковый / черный глянец - фото 5Стул Сиолим темно-коричневый / оливковый / черный глянец - фото 6

Стул Сиолим темно-коричневый / оливковый / черный глянец

Артикул: CH-035-340
33 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья460 мм
  • Вес7.3 кг
  • Объем0.335 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Цветзеленый, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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