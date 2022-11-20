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Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 1Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 2Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 3Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 4Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 5Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 6Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 7

Стул Игнис, синий велюр, ножки металл

Артикул: CH-050-800
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Обивкавелюр Velutto 45
  • Материал ножекметалл RAL 9005
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия

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