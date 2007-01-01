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Настоящее фото товара Стул Игнис, синий велюр, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Игнис, синий велюр, ножки металл
87 оценок
4 690
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Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 1Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 2Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 3Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 4Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 5Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 6Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 7Стул Игнис, синий велюр, ножки металл - фото 8
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Стул Игнис, синий велюр, ножки металл

Артикул: CH-050-800
87 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота860 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал ножекметалл по RAL
  • Цветсиний
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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