Характеристики товара
Описание
Высота: 750 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 480 мм
Материал: массив березы
Вес: 3.7 кг
Высота: 750 мм
Высота до сиденья: 450 мм
Ширина: 520 мм
Глубина: 480 мм
Материал: массив березы
Вес: 3.7 кг
Стул Такер, светло-серый деревянный
Стул Такер, красный деревянный
Стул Такер, голубой деревянный
Стул Такер, бежевый деревянный
Стул Такер, золото деревянный
Стул Такер, коричневый деревянный
Стул Такер полубарный, белый деревянный
Стул Такер полубарный, голубой деревянный
Стул Такер полубарный, светло-серый деревянный
Стул Такер полубарный, графит деревянный
Чехол 01 белый
Подстолье ЧК
Подстолье ЧК М
Тюль Батист
Тюль Вуаль
Стеллаж 20
Стол Мюнхен
Пуф 03 К
Светильник лофт Стрекоза 300
Обеденная группа Реньюс