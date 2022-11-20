Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото - фото 1Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото - фото 2Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото - фото 3Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото - фото 4Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото - фото 5Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото - фото 6Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото - фото 7

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

Артикул: CH-049-912
14 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стульчик для кормления, голубой
Стульчик для кормления, голубой
Следующий Стул Chic кварцевый
Стульчик для кормления, голубой

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Высота до сиденья465 мм
  • Вес6,5 кг
  • Материал каркасасталь
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветбежевый, золотой
  • Страна изготовленияРоссия

Выполненные заказы

Стул Хит 25 мм, с каретной стяжкой, новое золото RAL1036 Бонд CHINA, vip textil экокожа сент, ППУ 40
Стул Хит 25 мм, с каретной стяжкой, новое золото RAL1036 Бонд CHINA, vip textil экокожа сент, ППУ 40Стул Хит 25 мм, с каретной стяжкой, новое золото RAL1036 Бонд CHINA, vip textil экокожа сент, ППУ 40Стул Хит 25 мм, с каретной стяжкой, новое золото RAL1036 Бонд CHINA, vip textil экокожа сент, ППУ 40
Подробнее о заказе

Похожие товары

Стул Адамс, черный, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Адамс, черный, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
13

Стул Адамс, черный, велюр серый

Стул обеденный Batista, мятныйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Стул обеденный Batista, мятный

В наличии 88 шт.
Стул обеденный Batista, зеленыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
14

Стул обеденный Batista, зеленый

В наличии 52 шт.
Стул обеденный Batista, серыйНастоящее фото товара Стул обеденный Batista, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
8

Стул обеденный Batista, серый

В наличии 65 шт.
Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитромНастоящее фото товара Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена
8

Стул Кейт складной пластиковый, с пюпитром

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Super Lite, белыйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Super Lite, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
15

Стул складной банкетный Super Lite, белый

В наличии 100 шт.
Стул складной банкетный Super Lite, черныйНастоящее фото товара Стул складной банкетный Super Lite, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена
14

Стул складной банкетный Super Lite, черный

В наличии 100 шт.
Стул Адамс, золотой, велюр серыйНастоящее фото товара Стул Адамс, золотой, велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 390
15

Стул Адамс, золотой, велюр серый

Стул VerdaniНастоящее фото товара Стул Verdani, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
13

Стул Verdani

В наличии 21 шт.
Стул Квин 20мм - золото, красная коронаНастоящее фото товара Стул Квин 20мм - золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
12

Стул Квин 20мм - золото, красная корона

С этим товаром покупают
Стол складной Виктория 120 белый, чемоданНастоящее фото товара Стол складной Виктория 120 белый, чемодан, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена
17

Стол складной Виктория 120 белый, чемодан

В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
39

Стол Лидер 1, 900х600, серый, черный

Стол Лидер 2, 1800x800Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
13

Стол Лидер 2, 1800x800

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x900, произведённого компанией ChiedoCover
35 890
Оптовая цена
9

Стол ЛИРА-12, раздвижной, 1200x900

Стол ЛИРА-14, 1400x900Настоящее фото товара Стол ЛИРА-14, 1400x900, произведённого компанией ChiedoCover
38 190
Оптовая цена
8

Стол ЛИРА-14, 1400x900

Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белыйНастоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый, произведённого компанией ChiedoCover
55 1901
55 290 ₽Оптовая цена
10

Стол раздвижной Раунд, дуб беленый, массив, цвет опоры белый

В наличии 1 шт.
Стол раздвижной Раунд, дуб мореный + черный, массивНастоящее фото товара Стол раздвижной Раунд, дуб мореный + черный, массив, произведённого компанией ChiedoCover
55 1901
55 290 ₽Оптовая цена
17

Стол раздвижной Раунд, дуб мореный + черный, массив

Другие товары из разделапо моделям
Кресло офисное LIBRA экокожа белыйНастоящее фото товара Кресло офисное LIBRA экокожа белый, произведённого компанией ChiedoCover
от14 99038
23 990 ₽Оптовая цена
8

Кресло офисное LIBRA экокожа белый

В наличии 78 шт.
Пластиковый барный стул ЭвансНастоящее фото товара Пластиковый барный стул Эванс, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена
9

Пластиковый барный стул Эванс

Стул Chic крем-брюлеНастоящее фото товара Стул Chic крем-брюле, произведённого компанией ChiedoCover
5 800
Оптовая цена
13

Стул Chic крем-брюле

В наличии 113 шт.
Стул Chic шоколадныйНастоящее фото товара Стул Chic шоколадный, произведённого компанией ChiedoCover
5 800
Оптовая цена
7

Стул Chic шоколадный

Стул Chic бургундиНастоящее фото товара Стул Chic бургунди, произведённого компанией ChiedoCover
5 800
Оптовая цена
2

Стул Chic бургунди

В наличии 247 шт.