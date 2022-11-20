Характеристики товара
Описание
Табурет-стремянка выполнен из массива березы. Удобная, надежная и компактная стремянка - лучший помощник в квартире и доме. Достать с верхней полки, сушка белья, поменять лампочку, повесить шторы - на помощь придет табурет-стремянка. Табурет так же прекрасно впишется в интерьер, как прикроватный или журнальный столик. Поверхность идеально отшлифована и прикосновения к дереву приятны, а конструкция достаточно устойчивая. В верхней ступеньке предусмотрено отверстие для хвата рукой. Табурет можно покрасить, для этого достаточно покрыть ее морилкой или предварительно нанеся грунтовку покрыть краской на водной основе.
Высота табурета 50 см, высота первой ступеньки 27 см
Основные характеристики
- Высота500 мм
- Ширина380 мм
- Длина390 мм
- Вес3.9 кг
- Количество мест1
- Размер упаковки50*39*38 см см