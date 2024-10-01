Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр270 мм
- Вес0.490 кг
- Материалстекло
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож столовый «Библос»
Тарелка «Пати»
Соусник «Кунстверк» фарфор 180 мл, белый
Тарелка для подачи с массивом гор Гортейна
Ложка столовая «Калипсо»
Тарелка глубокая «Тренд», 0.42л
Бокал для пива «Паб», стекло 0.3л
Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм
Олд фэшн «Касабланка», 270мл, стекло, прозрачный
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», с крышкой, керамика, 16,5 см, черный
Блюдо «Млечный путь»
Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 240мм
Тарелка «Млечный путь изумрудный»
Тарелка «Млечный путь красный»
Тарелка «Эрбосо Реативо», диаметр 260мм
Тарелка «Млечный путь» для плова
Блюдо «Пати», ширина 370мм
Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 280мм
Тарелка «Пастораль», ширина 270мм
Тарелка «Рандом»