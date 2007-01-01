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Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, черный - фото 1

Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, черный

Артикул: CH-062-506
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота63 мм
  • Диаметр93 мм
  • Вес0,450 кг
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

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Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, черный
Горшок для запекания, с ручками, «Форно», керамика, 250 мл, 63 мм, черный
от 1 290
В корзине

С этим товаром покупают