Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина315 мм
- Глубина230 мм
- Высота70 мм
- Материалфарфор
- Цветголубой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке5 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Старс энд страйпс», 370мл, стекло, прозрачный
Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый
Нож столовый «Тратто»
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм
Менажница 3 отделения «Кунстверк», белый фарфор
Тарелка «Пинки»
Горшок для запекания «Эмбер Каст Мэтт» чугун, дерево
Тарелка глубокая «Жасмин», диаметр 295мм
Корзина плетеная для хлеба прямоугольная, полиротанг
Салатник «Ресторан» стекло 175 мл, белый
Тарелка «Эвридэй», мелкая
Тарелка «Эволюшнс Уайт», диаметр 270мм
Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 280мм
Тарелка «Ресторан»
Тарелка «Маррон Реативо», ширина 230мм
Тарелка «Виллоу»
Тарелка «Эггшелл», диаметр 270мм
Тарелка «Нептун», диаметр 203мм
Тарелка «Рокалео Грэй»
Тарелка «Идиллия», диаметр 265мм
Хайбол «Старс энд страйпс», 370мл, стекло, прозрачный
Кокотница, «Ностальгия», керамика, 200 мл, 43 мм, коричневый
Нож столовый «Тратто»
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм