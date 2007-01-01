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Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил - фото 1

Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил

Артикул: CH-062-869
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота210 мм
  • Материалакрил
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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Товар в корзине

Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил
Мельница для соли, перца, керамический механизм, акрил
от 1 400
В корзине

С этим товаром покупают