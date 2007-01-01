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Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь - фото 1

Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медь

Артикул: CH-062-315
8 оценок
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Фотография товара Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 80 мм от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина95 мм
  • Ширина90 мм
  • Высота80 мм
  • Вес0,110 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветрозовый
  • ФормаКруглая

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