Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина95 мм
- Ширина90 мм
- Высота80 мм
- Вес0,110 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветрозовый
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
Мельница для перца с металлическом механизмом, бук, черная
Кастрюля для запекания, c крышкой, «Революшн», фарфор, 0,8 л, 10 см, белый
Молочник «Принцип», фарфор 210 мл, белый
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нерж, 90 мм
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, 55 мм
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, медная
Корзинка для картофеля фри, сталь нержавеющая, 90мм
Корзинка для картофеля фри «Проотель», сталь нержавеющая, черная
Корзинка для картофеля фри «Проотель» 90мм, сталь нержавеющая
Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный