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Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта - фото 1

Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта

Артикул: CH-062-118
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота23 мм
  • Диаметр220 мм
  • Вес0.480 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта
Тарелка «Кунстверк», мелкая, без борта
от 420
510 ₽
В корзине

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