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Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм - фото 1

Тарелка «Кунстверк», диаметр 290мм

Артикул: CH-062-165
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота27 мм
  • Диаметр290 мм
  • Вес0.694 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

Отзывы

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810 ₽
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