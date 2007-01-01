Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр150 мм
- Материалфарфор
- Цветкрасный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг
Набор соль/перец на подставке 35мл, стекло, нержавеющая сталь
Салатник «Кунстверк» фарфор 0,6 л, белый
Ложка кофейная, «Осло», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный
Бокал для вина «Каберне Сюпрем», 0,62л
Ложка кофейная, «Перле», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм
Корзина плетеная для хлеба овальная полиротанг
Набор соль/перец на подставке 35мл, стекло, нержавеющая сталь