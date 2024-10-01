Характеристики товара
Описание
Тарелка «Трианон» — классическая сервировочная тарелка идеальной круглой формы. Диаметр посуды 195 мм. Она неглубокая, но имеет немного приподнятые бортики. Особенность посуды заключается в форме бортиков, которые имеют легкие изгибы, придающие серии нежность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота15 мм
- Диаметр195 мм
- Вес0.240 кг
- Материалстекло
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт