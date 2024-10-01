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Тарелка «Трианон», диаметр 195мм - фото 1

Тарелка «Трианон», диаметр 195мм

Артикул: CH-061-996
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тарелка «Трианон» — классическая сервировочная тарелка идеальной круглой формы. Диаметр посуды 195 мм. Она неглубокая, но имеет немного приподнятые бортики. Особенность посуды заключается в форме бортиков, которые имеют легкие изгибы, придающие серии нежность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр195 мм
  • Вес0.240 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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