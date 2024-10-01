Характеристики товара
Описание
Конструкция тележки – рамно-стеллажная, сварная. Расстояние между уровнями - 100 мм. Сверху установлена полка 700х600 мм с бортиком 15 мм. Все края имеют двойной подгиб для исключения травматизма. Тележка снабжена четырьмя колесами диаметром 100 мм, одно из которых оснащено тормозом.
Технические характеристики:
Страна: РОССИЯ
Масса без упаковки, кг:21.7
Количество противней (уровней):7
Тип гастроемкости (противня):GN 1/1 530x325
Масса в упаковке, кг:26
Габариты (ДхШхВ), мм:750х600х1050
Материал изготовления: нержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина750 мм
- Глубина600 мм
- Высота1050 мм
- Вес22 кг
- Цветсеребряный
- Страна изготовленияРоссия