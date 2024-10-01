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Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали Barret - фото 1

Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали Barret

Артикул: CH-022-707
34 оценки
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Характеристики товара

Описание

Конструкция тележки – рамно-стеллажная, сварная. Расстояние между уровнями - 100 мм. Сверху установлена полка 700х600 мм с бортиком 15 мм. Все края имеют двойной подгиб для исключения травматизма. Тележка снабжена четырьмя колесами диаметром 100 мм, одно из которых оснащено тормозом.

Технические характеристики:

Страна: РОССИЯ

Масса без упаковки, кг:21.7

Количество противней (уровней):7

Тип гастроемкости (противня):GN 1/1 530x325

Масса в упаковке, кг:26

Габариты (ДхШхВ), мм:750х600х1050

Материал изготовления: нержавеющая сталь

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина750 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1050 мм
  • Вес22 кг
  • Цветсеребряный
  • Страна изготовленияРоссия

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