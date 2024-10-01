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Тележка официанта из нержавеющей стали Ballard - фото 1

Тележка официанта из нержавеющей стали Ballard

Артикул: CH-022-645
46 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для официантов с 5 полками. Каркас тележки изготовлен из квадратной матовой нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные, одно колесо с тормозом. Глубина поддонов 3см.

Размер 50х110х150(В)
объем товара (м3) 0.9
вес, кг.35

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес35 кг
  • Цветсиний, серебряный

Отзывы

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