Характеристики товара
Описание
Тележка для официантов с 5 полками. Каркас тележки изготовлен из квадратной матовой нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные, одно колесо с тормозом. Глубина поддонов 3см.
Размер 50х110х150(В)
объем товара (м3) 0.9
вес, кг.35
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина500 мм
- Высота1500 мм
- Вес35 кг
- Цветсиний, серебряный