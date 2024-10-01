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Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината Ballard - фото 1

Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината Ballard

Артикул: CH-022-697
47 оценок
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Фотография товара Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината Banks от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Прямоугольное зеркало в золотой рамке от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для официантов с 3-мя полками. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из ламината. Каждая полка имеет борта в виде рамы из зеркальной нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные.

Размер 55х95х95(В)
объем товара (м3) 0.55
вес, кг 25

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина950 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес25 кг
  • Цветкоричневый, серебряный

Отзывы

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