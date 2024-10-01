Характеристики товара
Описание
Тележка для внутрикорпусной транспортировки пищи с 2-мя полками, высокий борт. Каркас тележки изготовлен из квадратной матовой нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные, одно колесо с тормозом. Глубина поддонов 6.5см.
Размер 50х80х85(В)
объем товара (м3) 0.3
вес, кг. 12
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина500 мм
- Высота850 мм
- Вес13 кг
- Цветсеребряный