Характеристики товара
Описание
Тележка для официантов с 4-мя полками. Каркас тележки изготовлен из квадратной матовой нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные, одно колесо с тормозом. Глубина поддонов 3см.
Размер50х80х120(В)
объем товара (м3)0.5
вес, кг.14
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина500 мм
- Высота1200 мм
- Вес14 кг
- Цветсеребряный