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Тележка официанта из нержавеющей стали Baldwin - фото 1

Тележка официанта из нержавеющей стали Baldwin

Артикул: CH-022-644
44 оценки
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Характеристики товара

Описание

Тележка для официантов с 4-мя полками. Каркас тележки изготовлен из квадратной матовой нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные, одно колесо с тормозом. Глубина поддонов 3см.

Размер50х80х120(В)
объем товара (м3)0.5
вес, кг.14

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина800 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1200 мм
  • Вес14 кг
  • Цветсеребряный

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