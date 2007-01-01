Тележки для официантов

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Настоящее фото товара Тележка для транспортировки пищи МТ12, произведённого компанией ChiedoCover
7 790
Оптовая цена
6

Тележка для транспортировки пищи МТ12

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11, произведённого компанией ChiedoCover
24 090
Оптовая цена
6

Тележка официанта из нержавеющей стали ТН11

Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
11

Тележка официанта из нержавеющей стали ТН12

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали с дополнительным бортиком ТО21.1, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена
10

Тележка официанта из нержавеющей стали с дополнительным бортиком ТО21.1

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТО22, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
5

Тележка официанта из нержавеющей стали ТО22

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТО27, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена
12

Тележка официанта из нержавеющей стали ТО27

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТО30, произведённого компанией ChiedoCover
9 790
Оптовая цена
8

Тележка официанта из нержавеющей стали ТО30

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена
7

Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29.3, произведённого компанией ChiedoCover
21 790
Оптовая цена
12

Тележка официанта из нержавеющей стали ТО29.3

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали ТО31, произведённого компанией ChiedoCover
11 090
Оптовая цена
6

Тележка официанта из нержавеющей стали ТО31

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО33.1, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
11

Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО33.1

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО34, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена
10

Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО34

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37, произведённого компанией ChiedoCover
19 790
Оптовая цена
9

Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО37

Настоящее фото товара Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО38, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
7

Тележка официанта из нержавеющей стали с полками из ламината ТО38

Настоящее фото товара Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
12

Тележка шпилька для кассет из нержавеющей стали ТО44

Настоящее фото товара Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена
6

Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО45.1

Настоящее фото товара Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена
10

Тележка шпилька для гастроемкостей из нержавеющей стали ТО47.1

Настоящее фото товара Тележка для муки ТО47, произведённого компанией ChiedoCover
14 590
Оптовая цена
9

Тележка для муки ТО47

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32, произведённого компанией ChiedoCover
13 690
Оптовая цена
11

Тележка для официанта из нержавеющей стали, удлиненная ТО32

Настоящее фото товара Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40, произведённого компанией ChiedoCover
18 190
Оптовая цена
7

Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО40

Настоящее фото товара Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена
13

Тележка для официанта из нержавеющей стали ТО41

Настоящее фото товара Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77, произведённого компанией ChiedoCover
27 990
Оптовая цена
13

Тележка для официанта из нержавеющей стали для сбора посуды ТО77

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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