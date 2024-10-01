Характеристики товара
Описание
Тележка для официантов с 2-мя полками. Каркас тележки изготовлен из квадратной зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из ламината цвета венге. Каждая полка имеет борта в виде рамы из зеркальной нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные.
Размер 55х80х85(В)
объем товара (м3) 0.3
вес, кг. 23
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина800 мм
- Глубина550 мм
- Высота850 мм
- Вес23 кг
- Цветкоричневый, серебряный