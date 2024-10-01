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Тележка для транспортировки пищи - фото 1

Тележка для транспортировки пищи

Артикул: CH-022-605
47 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи. Каркас тележки сварной, выполнен из стального профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.Комплектуется двумя съемными полками из нержавеющей стали.Тележка оснащена четырьмя поворотными колесами с серой резиной диаметром 100 мм.
Габаритные размеры, мм:
длина - 970, ширина - 640, высота - 900
Размеры полки, мм - 950х600х50
Номинальная нагрузка на тележку, кг - не более 100 кг.

Размеры изделия в упаковке : 1026х610х900мм

объем товара (м3)0.6
вес, кг.20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина970 мм
  • Глубина640 мм
  • Высота900 мм
  • Вес20 кг
  • Цветсеребряный

Отзывы

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