Характеристики товара
Описание
Тележка предназначена для внутрикорпусной транспортировки пищи. Каркас тележки сварной, выполнен из стального профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, устойчивым к санитарно-дезинфекционной обработке.Комплектуется двумя съемными полками из нержавеющей стали.Тележка оснащена четырьмя поворотными колесами с серой резиной диаметром 100 мм.
Габаритные размеры, мм:
длина - 970, ширина - 640, высота - 900
Размеры полки, мм - 950х600х50
Номинальная нагрузка на тележку, кг - не более 100 кг.
Размеры изделия в упаковке : 1026х610х900мм
объем товара (м3)0.6
вес, кг.20
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина970 мм
- Глубина640 мм
- Высота900 мм
- Вес20 кг
- Цветсеребряный