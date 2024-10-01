Характеристики товара
Описание
Тележка для официантов с 3-мя полками. Каркас тележки изготовлен из квадратной зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из ламината цвета венге. Каждая полка имеет борта в виде рамы из зеркальной нержавеющей трубы. Мощные колеса диам.100 изготовлены из серой резины (не оставляют следов на полу), все поворотные. Ограничители полок в виде нержавеющей трубки по периметру.
Размер 55х65х95(В)
объем товара (м3) 0.4
вес, кг 25
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина650 мм
- Глубина550 мм
- Высота950 мм
- Вес25 кг
- Цветкоричневый, серебряный