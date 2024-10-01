Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Ауде» классической формы подойдет для сервировки столов любых мероприятий. Изделие из нержавеющей стали имеет приятный легкий металлический блеск, характерный для таких товаров. Форма стандартная, острые зубчики обеспечивают удобную дегустацию блюд. Ручка столового прибора средней длины привлекает каплевидной формой. По краю есть окантовка, при этом сама ручка имеет закругленный край для удобного держания товара в руках.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина2 мм
- Вес0.039 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт