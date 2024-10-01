Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина250 мм
- Высота5 мм
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Соусник-кувшинчик для соевого соуса и уксуса «Аура» фарфор
Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый
Кувшин «Данс»
Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий
Ложка кофейная, «Дива», сталь нержавеющая, 10,1 см, серебристый
Поднос для подачи дуб
Соусник «Кунстверк» керамика, матовый, черный
Кокотница, «Поттерс», серо-коричневый, фарфор, 256 мл, 13,6 см
Кружка для пива «Данубио» 0,3л
Горшок для запекания, «Миниатюра», фарфор, 50 мл, красный
Селедочница «Кунстверк»
Блюдо для подачи, ширина 400мм
Селедочница «Кунстверк», ширина 300мм
Селедочница «Афродита»
Блюдо для подачи «Лопата», фарфор
Блюдо для подачи фарфор, глубина 260мм
Блюдо для подачи, ширина 500мм
Блюдо для подачи, диаметр 350мм
Селедочница «Афродита», ширина 240мм
Блюдо для подачи «Кратер», ширина 230мм
Соусник-кувшинчик для соевого соуса и уксуса «Аура» фарфор
Пепельница «Штутгарт», фарфор, белый
Кувшин «Данс»
Салатник «Пати» фарфоровая 0,6 л, серый, синий